Montefalcone di Val Fortore è tra i Comuni del Comprensorio antesignani dell’eolico, e tra quelli che ne ha ricevuto i maggiori benefici in termini di royalties. Una questione quasi sempre privata, di grandi aziende, che decidevano di stabilirsi nel Comune per sfruttare il vento al fine di creare un’energia preziosa.

L’eolico, per queste terre, ha vissuto vicende alterne, tra grande opportunità di sviluppo e usurpazione dei territori, che ne hanno da sempre caratterizzato la storia.

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