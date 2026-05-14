Nonostante la patente revocata e numerose sanzioni già accumulate, continuava a mettersi alla guida. Per questo un soggetto è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia Locale di Montesarchio alla Procura della Repubblica di Benevento.

L’operazione nasce da controlli su un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione. Gli accertamenti hanno fatto emergere una condotta reiterata e particolarmente grave: il conducente continuava a circolare ignorando i provvedimenti a suo carico.

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