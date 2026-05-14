L’appuntamento con le urne del 24 e 25 maggio si avvicina e la campagna elettorale di Guardia Sanframondi entra nel vivo. I candidati dei due schieramenti in corsa, Insieme per Guardia del sindaco uscente Raffaele Di Lonardo e Guardia Orizzonte Comune di Giovanni Ceniccola, negli ultimi giorni hanno intensificato la propria attività sul territorio.

Dopo l’incontro in Regione con l’assessore Enzo Maraio per proporre Guardia come “Città d’Arte”, domenica mattina la consigliera di maggioranza uscente Fiorenza Ceniccola ha dato vita, nel castello medievale guardiese, al primo appuntamento della sua nuova iniziativa, “Pilates & Brunch”, che ha visto riunite molte donne del territorio per una sessione di allenamento in una location d’eccezione, prima di un buffet finale.

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