Giro d’Italia, Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa. Eulalio sempre in rosa

Napoli, 14 mag. – (Adnkronos) – Davide Ballerini ha vinto in volata oggi giovedì 14 maggio la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 km e diventa il primo italiano a vincere in questa edizione della corsa rosa. Il corridore dell’Astana si impone davanti al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e al francese Paul Magnier (Soudal Quick Step). Brutta caduta nel curvone finale che vede coinvolti alcuni corridori della Unibet Rose Rockets, la squadra che più stava dettando il ritmo, tra di loro anche il velocista olandese Dylan Groenewegen.

Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta (Uae team Emirates Xrg). Domani settima frazione con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo 244 km.

“Pensavo di poter vincere una tappa del Giro, ma certamente non questa e non in questo modo. Oggi il nostro velocista era Matteo Malucelli, ma quando abbiamo affrontato l’ultima curva ho visto due corridori cadere. Mi hanno detto di provarci. Speravo che il traguardo arrivasse in fretta, ma era ancora piuttosto lontano ed ero al limite. Fortunatamente ce l’ho fatta. Finalmente ho vinto una tappa del Giro d’Italia! È molto importante perché lavoriamo tantissimo per questo e ci sono sempre dei problemi, ma il giorno in cui non te lo aspetti arriva, ed è bellissimo”, ha commentato Davide Ballerini dopo la vittoria.

“Indossare la Maglia Rosa significa tantissimo. Oggi ce la siamo goduta molto come squadra, anche il nostro direttore sportivo con la vettura numero 1 in corsa. Vedere gli altri felici ha reso felice anche me. Era la giornata giusta, con una tappa per velocisti, per vivere l’esperienza della Maglia Rosa. Vedremo giorno dopo giorno come andrà. Spero di avere buone gambe anche domani. Normalmente mi piacciono queste tappe lunghe e dure con arrivo in salita, ma non so cosa aspettarmi”, ha detto dal canto suo la maglia rosa Afonso Eulalio.