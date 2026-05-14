Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa allo spostamento e alla nomina dei dirigenti a Palazzo Mosti. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, la Cgil prende nuovamente posizione contro l’amministrazione comunale. Con una nota indirizzata al sindaco, al segretario generale e al dirigente del settore Risorse Umane, la sigla sindacale chiede «annullamento in autotutela della Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 12 maggio 2026», relativa all’approvazione della convenzione per l’utilizzo condiviso dell’architetto Giancarlo Corsano.
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