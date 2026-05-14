Rapporto sul sistema carcerario presentato a Palazzo Mosti dal Garante Detenuti per la Campania, Samuele Ciambriello. Principale problema della casa circondariale “Michele Gaglione” di Benevento quello del sovraffollamento con indice 160,08 (superiore al parametro medio regionale pari a 126,77): al 31 dicembre 2025 presenti 397 detenuti a fronte di una capacità regolamentare di 249 posti. Dati che influiscono anche su valutazione adeguatezza pianta organica che con 224 agenti non è sufficiente: ne servirebbero almeno 100 in più. Altro elemento critico è la presenza “di detenuti con diagnosi psichiatriche, all’elevato uso di farmaci psicotropi e alla significativa incidenza delle tossicodipendenze”.

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