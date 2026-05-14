Altri tasselli del Benevento del futuro. Dopo aver blindato Floro Flores con un rinnovo fino al 2028, il club di via Santa Colomba inizia a mettere mano anche all’organigramma societario, dove si è registrata la promozione di Emanuele Padella. Da dirigente ha contribuito al ritorno della Strega in Serie B e ora è pronto a fare un ulteriore salto di qualità nello staff societario: sarà lui il nuovo direttore sportivo del Benevento. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione di una figura che, negli anni, ha saputo incarnare pienamente identità e ambizioni del sodalizio sannita.

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