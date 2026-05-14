Prima celebrazione fatta di applausi e campane a festa ieri mattina per la nomina arrivata dal Vaticano del nuovo arcivescovo di Benevento nella persona di monsignor Michele Autuoro, fin qui vescovo ausiliario dell’arcidiocesi di Napoli, titolare della sede di Passo Corese. Applausi contestuali alla lettura del decreto di Papa Leone XIV da parte di monsignor Francesco Iampietro, amministratore dell’arcidiocesi. Il nuovo pastore della chiesa beneventana prenderà possesso della sede il prossimo 28 giugno, con cerimonia solenne in cattedrale, nel pomeriggio. Un profilo di grande spessore ed esperienza, che fin da subito ha favorevolmente impressionato l’aula liturgica della cattedrale, affollata di religiosi e religiose e di tanti laici, tutti concordi nel manifestare apprezzamento per la scelta della Santa Sede di investire monsignor Autuoro della guida dell’arcidiocesi.

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