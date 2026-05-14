“L’ennesimo bus in panne in via Vetrone è solo la punta dell’iceberg di un sistema di mobilità al collasso. Mastella vanta di aver salvato il trasporto pubblico dal fallimento, ma dopo 10 anni di governo la realtà racconta un’altra storia. Lavoratori in agitazione che subiscono provvedimenti disciplinari, mezzi vetusti che si fermano, assenza di manutenzione e contenziosi legali: il gestore Trotta ha già chiesto 3 milioni di euro di indennizzi e presentato ricorso al Tar contro le ordinanze sindacali”, le accuse rilanciate dai consiglieri comunali di opposizione, Raffaele De Longis (Pd), Giovanni De Lorenzo (Pd), Francesco Farese (Pd), Floriana Fioretti (Pd), Giovanna Megna (Avs), Angelo Miceli (Città Aperta), Luigi Diego Perifano (Città Aperta), Vincenzo Sguera (Civici e Riformisti), Marialetizia Varricchio (Pd).

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