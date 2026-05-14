Si apre una nuova stagione di sviluppo per la città di Telese Terme. Martedì, presso la sede comunale, sono stati ufficializzati gli accordi con i vertici di due importanti multinazionali, rispettivamente di origine olandese (Action) e polacca (Pepco), che hanno già sottoscritto i contratti per l’insediamento produttivo sul territorio comunale.

L’operazione è il coronamento di una programmazione strategica volta al rilancio economico e alla creazione di occupazione stabile. L’arrivo di queste realtà internazionali rappresenta un segnale inequivocabile della solidità e della capacità attrattiva del tessuto economico locale.

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