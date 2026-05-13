Il suo nome era venuto fuori già nei giorni scorsi. Oggi arriva anche l’ufficialità: l’architetto Giancarlo Corsano, attuale responsabile del settore Urbanistica presso la Provincia di Benevento, subentra al segretario generale Riccardo Feola come dirigente del VI Settore (Urbanistica). E’ stato ratificato ieri attraverso una delibera di giunta firmata dall’Assessore al Perso-nale Carmen Coppola.

Il torubillon di dirigenti a Palazzo Mosti sembra, almeno per ora, avere un assetto più stabile sul piano amministrativo. Il terremoto provocato dall’arresto dell’ex dirigente Gennaro Santamaria, e l’indagine che ha coinvolto poi la funzionaria Antonella Matticoli e Antonella Moretti, attualmente dirigente del VII Settore “Cultura – Turismo – Istruzione e Sport”, ma con esclusione del II Servizio “Cultura – Biblioteca e Politiche Giovanili”, continua a presentare ‘scosse di assestamento’ evidenziate dall’avvocato Roberto Prozzo che ha scritto al Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Comune di Benevento; al Sindaco; alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica chiedendo “la verifica dei titoli dichiarati in sede concorsuale e nella sezione ex art. 110 Tuel dall’architetto Antonella Moretti”.

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