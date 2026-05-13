Rebuild 2026, Basso (Ance Trento): “Industrializzazione costruzioni è il futuro, ma serve adattarla all’esistente”

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Industrializzare le costruzioni è un’ottima idea e sicuramente dà una visione sul futuro: alcune cose si possono fare, altre si devono verificare, ovvero che molto dell’esistente non può essere industrializzato in quel modo, quindi è necessario utilizzare la tecnologia e migliorarla, soprattutto nella parte progettuale, per un futuro in cui sia attuabile anche su ciò che è esistente. Questo è un concetto fondamentale”. Con queste dichiarazioni, Andrea Basso, presidente Ance Trento, è intervenuto nel corso del panel ‘Innovazione off-site: nuove soluzioni per l’affordable housing’, nel contesto della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

“In Trentino è stato inventato il Polo edilizio 4.0, che ha inventato il suo ‘braccio destro’, che costituisce una fondamenta importante per la parte tecnologica: la Spreentech ventures, una società che dà spazio alle start up per evolversi anche sulla mobilità, ma soprattutto sulla parte dell’edilizia, per cui c’è tanto ancora da fare -spiega- è importante attenzionare le start up, i ragazzi e le società con studi universitari di un certo tipo, che possono portare delle innovazioni sia tecnologiche, ma anche di riuso. Questa sinergia che si può avere tra società di studi tecnici, che possono studiare tramite il Bim (Building information modeling), ma anche tra start up, è un meccanismo che deve essere collegato ai costruttori di Ance, ma anche a tutti gli altri costruttori, perché sicuramente questa idea della costruzione di un certo tipo porterà la tecnologia a modularità di certe zone”.

“Per quanto riguarda, invece, le riqualificazioni, l’attenzione deve guardare alla persona, ovvero che la riqualificazione di un edificio non può essere standardizzata, però, può essere utilizzato, all’interno dell’edificio, un meccanismo standardizzato, ad esempio, della parte tecnologica o della parte di materiali e qui emerge un discorso di tipo economico: è importante, infatti, che l’edilizia non sia di lusso, perché altrimenti si rischia di andare fuori standard e questo fa sì che tutti i temi che abbiamo al 2030 non ci saranno. Su questo è importante anche il discorso riguardo gli incentivi pubblici, che non possono essere quelli che sono adesso, è necessario che vengano aumentati. Infine, è necessario guardare anche alle banche, che devono investire su chi fa sostenibilità Esg. Questo è fondamentale per dare un aiuto alle imprese, ma soprattutto al cliente che va acquistare dove i mutui devono essere abbattuti di più del 50%”, conclude.