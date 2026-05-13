Nomina ormai in dirittura arrivo dal Vaticano per il nuovo arcivescovo di Benevento nella persona di Monsignor Michele Autuoro, vescovo ausiliario dell’arcidiocesi di Napoli. Un profilo di grande spessore ed esperienza, sul piano teologico, pastorale, missionario con all’attivo una carriera ecclesiastica animata da esperienze parrocchiali, di insegnamento teologico, di impegno negli organismi Cei e vescovile come ausiliario. Oggi l’ufficializzazione, con l’amministratore diocesano, monsignor Francesco Iampietro, che ha invitato tutta la Comunità Diocesana nella Basilica Cattedrale, oggi 13 maggio 2026, alle ore 11.30, per comunicazioni importanti, occasione in cui sarà data lettura del decreto di nomina dell’arcivescovo Autuoro da parte di Papa Leone XIV.

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