L’azienda ospedaliera ‘San Pio’ ha pubblicato, con apposita delibera della direzione strategica, un avviso per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento di incarichi libero-professionali a medici in quiescenza. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare l’organico del Pronto soccorso del presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti, con l’obiettivo di ripristinare condizioni operative più efficienti e garantire una risposta sanitaria più adeguata al territorio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteTelese, a settembre l’apertura del McDonald’s: al via le selezioni per la ricerca di personale
prossimo articoloBlitz antidroga dei Carabinieri: coppia arrestata

articoli collegatidagli autori