L’azienda ospedaliera ‘San Pio’ ha pubblicato, con apposita delibera della direzione strategica, un avviso per manifestazione di interesse finalizzato al conferimento di incarichi libero-professionali a medici in quiescenza. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare l’organico del Pronto soccorso del presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti, con l’obiettivo di ripristinare condizioni operative più efficienti e garantire una risposta sanitaria più adeguata al territorio.
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