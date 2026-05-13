Blitz antidroga dei Carabinieri: coppia arrestata

Arrestati dai Carabinieri in due: un 28enne del capoluogo e una 25enne, ad esito di servizio antidroga.

Il 28enne è stato notato in città mentre si trovava a bordo della sua auto, una Ford Focus, intento a dialogare con un’altra persona. Alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente poco più di un grammo di cocaina, prontamente recuperato dai militari. Successiva perquisizione domiciliare eseguita alla presenza della compagna 25enne ha consentito di accertare un ulteriore tentativo di eliminare sostanza stupefacente.

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