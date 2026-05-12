Cambio al vertice del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale ‘San Pio’. Effetto ella sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione Lavoro, con cui è stata integralmente confermata la decisione già assunta in primo grado dal Tribunale di Benevento sul conferimento dell’incarico di direttore della Struttura Complessa. Con la delibera n. 460 del 2026, l’azienda ospedaliera ha così dato esecuzione (seppure con la clausola di riserva su “l’adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti al passaggio in giudicato della sentenza) alla decisione dei giudici, conferendo al dottor Francesco Guida l’incarico quinquennale di direttore della Uoc di Ostetricia e Ginecologia.

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