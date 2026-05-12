Rebuild 2026, Brocchi (RICS Italia): “L’housing deve diventare una priorità strutturale europea, non un’emergenza temporanea”

Riva del Garda, 12 mag. (Adnkronos) – “L’housing sociale non può più essere affrontato come un’emergenza intermittente, ma deve diventare una priorità strutturale stabile all’interno delle politiche e delle pratiche professionali europee”. Lo ha affermato Gloria Brocchi, Chair di RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Italia, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

Nel suo intervento Brocchi ha illustrato il lavoro del Leaders Forum Housing promosso da RICS, organizzazione internazionale nata a Londra alla fine dell’ottocento per definire standard condivisi e promuovere etica e professionalità nel settore immobiliare e delle costruzioni. Oggi l’associazione conta circa 140.000 professionisti accreditati in 148 Paesi, con una presenza in crescita anche in Italia.

“Il tavolo europeo sull’housing ha lavorato per individuare priorità comuni tra i diversi stati, con l’obiettivo di sviluppare linee guida utili a professionisti e investitori a livello locale”, ha spiegato Brocchi, sottolineando la volontà di costruire una piattaforma neutrale di confronto e condivisione sui temi dell’abitare sociale.