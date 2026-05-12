Un decennio di segnalazioni, istanze e, purtroppo, promesse rimaste sulla carta. Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello, per voce della sua presidente Maria Pasqualina Renzi, ha diffuso una dura lettera aperta indirizzata ad Anas S.p.A. e alle istituzioni locali. Al centro della protesta, l’eterno rinvio dei lavori per il raddoppio della strada statale 372, meglio nota come Telesina.

La cronistoria tracciata dal Comitato descrive un labirinto burocratico fatto di date certe poi regolarmente disattese. Il primo lotto interessato dai lavori dovrebbe riguardare il tratto tra il Km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) e il Km 60+900 (svincolo di Benevento).

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