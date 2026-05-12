Il progetto di educazione ecologica fa tappa all’asilo comunale “Carlotta Nobile”.

Oggi, martedì 12 maggio, alle 10, i bambini della struttura di via Firenze 1 saranno i protagonisti di “Io, i miei sensi e il Wwf Sannio”. L’iniziativa segue il successo dell’incontro della scorsa settimana presso il nido “Mario Zerella”, proseguendo il percorso di sensibilizzazione ambientale dedicato alla primissima infanzia. L’evento nasce dalla sinergia tra il Rotary Club di Benevento, rappresentato dalla pediatra Asl, dottoressa Antonella Casani, co-autrice del progetto, insieme ai volontari di Plastic Free guidati da Mauro Cespa e gli esperti del Wwf Sannio.

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