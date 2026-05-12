Monsignor Michele Autuoro nuovo arcivescovo di Benevento

Sua eccellenza Monsignor Michele Autuoro è il nuovo arcivescovo di Benevento. E’ nato il 27 dicembre 1966 a Procida, in provincia ed Arcidiocesi di Napoli. Ha studiato nel Seminario Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi ed è stato ordinato presbitero per l’Arcidiocesi partenopea il 19 maggio 1991. Ha svolto i seguenti incarichi pastorali: Assistente Diocesano ACR (1991-1994); Animatore in Seminario a Capodimonte (1993-2000); Parroco di S. Maria delle Grazie e S. Leonardo a Procida (2000-2009); Direttore dell´Ufficio Missionario Diocesano (2007); Parroco di S. Maria della Mercede a Chiaia (2009-2012); Direttore dell’Ufficio Missionario CEI e della Fondazione Missio (2013-2018); Amministratore Parrocchiale di San Marco di Palazzo e Immacolata a Pizzofalcone (2018). Dal 2019 al 2022 è stato Rettore del Seminario Arcivescovile di Napoli Card. Alessio Ascalesi.

Il 16 novembre 2023 la 78esima Assemblea Generale della CEI lo ha nominato Presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese. Sarà lui a raccogliere l’eredità di monsignor Felice Accrocca.