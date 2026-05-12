“In qualità di rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa, lo scorso 6 maggio ci siamo recati presso il centro cottura di Beltiglio di Ceppaloni per effettuare una nuova ispezione di controllo. Al nostro arrivo abbiamo trovato una nota legale, trasmessa dalla ditta tramite il proprio legale di fiducia al Comune di Benevento, con la quale viene espressamente vietata la possibilità di fotografare e filmare durante le ispezioni, il tutto lì al momento, senza esser stati avvisati prima”.

I rappresentanti dei genitori, indispettiti, chiedono a tal proposito “per quale ragione un documento che incide direttamente sulle nostre funzioni di controllo non ci sia stato comunicato per tempo. Il regolamento della Commissione Mensa non prevede alcun divieto di fotografare o riprendere durante i controlli, e la nota legale stessa non cita alcun riferimento normativo a sostegno di questa limitazione”.

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