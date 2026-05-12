Dal 1° al 30 giugno Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale propedeutici al completamento del lotto Napoli – Cancello dell’itinerario AV/AC Napoli – Bari.

Per garantire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 1° al 30 giugno tra Napoli e Cancello e dal 10 al 30 giugno tra Caserta, Benevento e Foggia, con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Inevitabili i disagi per l’utenza, nell’arco di un intero mese. Sacrifici necessari in nome di un interesse pubblico superiore ma anche della rigidità in termini scadenze della pianificazione Pnrr in cui rientrano queste lavorazioni.

L’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli – Cancello si estende per oltre 15 chilometri e consentirà l’interscambio nella nuova stazione AV di Napoli Afragola tra il traffico AV/AC della Roma-Napoli, la rete Circumvesuviana e il traffico locale della linea Cassino-Napoli. Gli interventi prevedono la realizzazione di tre nuove fermate a Casalnuovo, Afragola Zona Commerciale e Acerra, punti di interscambio con la linea Circumvesuviana, e un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, con Posto Centrale a Napoli. Le attività di cantiere vedranno impegnate mediamente 400 persone, tra operai e tecnici specializzati di RFI, FS Engineering e delle ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 1,1 miliardi di euro.

Con l’attivazione della nuova tratta Napoli – Cancello saliranno a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC già operativi sulla Napoli – Bari.