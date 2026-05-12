Mentre la New Vision S.r.l. attende l’esito del ricorso contro la revoca dell’autorizzazione del Centro di compostaggio di Sassinoro, nella giornata di ieri il sito è stato interessato da un vasto incendio.

Già dalle prime ore del mattino la situazione era apparsa preoccupante, tanto da richiedere l’attenzione di Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo Forestale e del Gos (Gruppo operativo speciale dei Vigili del fuoco).

La vicenda della chiusura dell’impianto risale allo scorso luglio, quando materiale inquinante ha invaso i depuratori del Comune di Sassinoro, che non sono stati in grado di filtrate lo sversamento che si è riversato nel torrente Sassinora, affluente del fiume Tammaro che confluisce nella Diga di Campolattaro

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia