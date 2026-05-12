L’obiettivo è chiaro e ben fissato nella mente di tutti: provare a espugnare il ‘Menti’ per prendersi la Supercoppa e realizzare uno storico double. Dopo il successo per 1-0 conquistato nel match d’esordio contro l’Arezzo, per il Benevento è rimasta una sola strada per arrivare al traguardo. Alla luce del 5-2 con cui il Vicenza ha battuto gli amaranto, solo una vittoria potrà consentire alla Strega di portare a casa il trofeo, mentre ai biancorossi potrà bastare anche un pareggio. Un vantaggio importante che la formazione di Floro Flores proverà a ribaltare, anche se in casa giallorossa c’è la consapevolezza di un compito tutt’altro che agevole.

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