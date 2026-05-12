Controlli prima di Apice-Battipagliese: sequestrati bengala, petardi e fuochi d’artificio

Nel tardo pomeriggio di domenica, ad Apice, nell’ambito del servizio di ordine pubblico predisposto presso all’impianto sportivo ‘Perriello Zampelli’ in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza tra l’Usd Apice e la Battipagliese Calcio, i Carabinieri della stazione di Apice hanno effettuato un servizio preventivo delle aree destinate all’accesso delle tifoserie.

Nel corso delle operazioni, sulla tettoia di rivestimento del bagno e del bar, tra il settore riservato ai sostenitori ospiti e quello dedicato alla tifoseria locale, è stata trovata una busta in plastica contenente materiale pirotecnico costituito: 29 torce bengala, tre petardi ‘Cobra 6’ e una batteria composta da 49 fuochi di artificio.

Il materiale, potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e idoneo a compromettere la sicurezza dell’evento sportivo, é stato sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.