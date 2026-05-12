Il Liceo classico Pietro Giannone di Benevento approda alla finalissima dei Comix Games dopo mesi di sfide linguistiche online.

Lunedì 18 maggio gli studenti di Benevento saranno tra i protagonisti della finalissima del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con la partecipazione di Mondadori, Museo Egizio e Bper Banca.

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