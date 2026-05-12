«Con la nostra lista Castelpoto ha finalmente l’opportunità di avere un confronto democratico che ha il sapore della dialettica. La lista è riuscita a dare voce a chi la pensa diversamente. Una voce che altrimenti sarebbe stata appiattita dalla mancanza di una scelta. Siamo fieri di questa scelta di coraggio che abbiamo portato avanti».

È una Serena Marcarelli in versione barricadiera quella che domenica mattina, davanti alla sezione in piazza Garibaldi, ha presentato la lista “Radici e Futuro” che si propone di scalzare il sindaco uscente Vito Fusco dopo dieci anni di amministrazione.

La pentastellata Marcarelli ha parlato di proposte, sì, ma senza risparmiare stoccate alla compagine della fascia tricolore, “Avanti Insieme”, intervenuta in piazza la sera precedente.

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