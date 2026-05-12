C’era grande attesa tra i telesini per l’apertura dei comizi elettorali. Nelle ultime settimane le schermaglie social tra le due liste – Tutti Telese del sindaco uscente Giovanni Caporaso e Appunti per Telese di Franco Bozzi – avevano infiammato il dibattito politico della cittadina termale con largo anticipo rispetto ai canonici appuntamenti nelle piazze. Ciò ha sicuramente alimentato nei cittadini una rinnovata curiosità verso la vita politica del paese, contribuendone a stimolare una sana e corposa partecipazione.

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