Un ritorno a casa solo provvisorio, in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro. Quella di sabato sera al “Menti” sarà una partita speciale per Matteo Della Morte, arrivato al Benevento dal Vicenza e, formalmente, ancora di proprietà del Lane. L’attaccante classe ’99 si è trasferito nel Sannio la scorsa estate in prestito con diritto e obbligo di riscatto legato a condizioni che, in realtà, non si sono verificate nel corso di questa stagione.

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