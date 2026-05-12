Solopaca si è resa protagonista di un pomeriggio dedicata alla bellezza, alla partecipazione e alla cura del bene comune. Si è svolta venerdì 8 maggio l’inaugurazione del progetto “Piantiamo fiori, coltiviamo bellezza”, nato nell’ambito dell’iniziativa “Regala Gentilezza” messa in atto durante le Giornate Fai di Primavera, con il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni del territorio e delle giovani generazioni. L’evento partito dal Largo Onofri ha visto la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi del Sai – cooperativa San Rocco, di Generazione Solopaca, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Telese – Solopaca – Castelvenere e del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, dell’Associazione Commercianti e della partecipazione dell’archeologo Pierfrancesco Izzo, in un momento di autentica cittadinanza attiva e collaborazione comunitaria. Le vie e le piazze del centro storico sono diventate spazi di colori e condivisione. Grazie all’entusiasmo di bambini e ragazzi, guidati dai docenti Dolores Palmieri, Vincenzo De Rosa e Margherita Frascadore, la piantumazione di fiori e piante ha dato nuova vita ai beni comuni.

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