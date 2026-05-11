Violento incidente nella notte tra sabato e domenica nel centro di Telese Terme. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo il viale Minieri, all’altezza dello svincolo in via Giovanni Falcone.

Secondo una prima ricostruzione, una Jeep stava percorrendo il viale in direzione quadrivio a velocità costante, mentre una Citroën proveniente dalla parte opposta avrebbe svoltato, probabilmente nel tentativo di immettersi sulla stessa corsia del suv o per proseguire in via Giovanni Falcone. La Jeep avrebbe così colpito violentemente la fiancata dell’altra vettura. L’impatto, molto violento, ha scaraventato la Jeep sul marciapiede e la Citroën sullo spartitraffico opposto. Lo schianto, seppur molto violento, non avrebbe provocato feriti.

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