Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. I due giovani erano a bordo di due moto. Le vittime sono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi. Il primo viaggiava a bordo di una moto Triumph mentre Lorenzo era su una Royal Enfield quando c’è stato il violento scontro.

Uno dei due 22enni era “un amico di classe” di Gaia Von Freymann, la 16enne che nel dicembre 2019 perse la vita con l’amica Camilla Romagnoli, entrambe investite su corso Francia. Lo scrive sui social la mamma della ragazza, Gabriella Saracino.

Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini della polizia di Roma Capitale.