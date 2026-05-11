Nel quadro dell’organizzazione dei servizi per la messa a sistema e a regime delle nuove infrastrutture fisiche – Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali – l’Asl di Benevento ha previsto un potenziamento dei servizi internet e telefonia, e dei connessi servizi cloud e trasmissione dati, nel quadro della digitalizzazione sanitaria, tra grandi banche dati (a partire dalle cartelle sanitarie digitali), alle connesse necessità di sicurezza perimetrale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia