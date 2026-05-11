L’amministrazione Ricci a San Giorgio del Sannio ha annunciato l’arrivo di due nuovi finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il Comune potrà investire un importo totale di 2,5 milioni di euro per intervenire sul vallone San Martino (1,5 milioni) e su località Toppe e via Manzoni (995.931 euro). Si tratta di fondi assegnati ai Comuni attraverso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia