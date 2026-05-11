Repubblica, Fondazione Lottomatica celebra gli 80 anni all’Archivio Storico del Quirinale

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana, Fondazione Lottomatica ha preso parte lo scorso 7 maggio all’evento promosso dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Master Scienze elettorali e del Governo dell’Università Sapienza di Roma. L’incontro, si legge in una nota, si inserisce nel prestigioso Ciclo di seminari organizzati dall’Archivio Storico per ricordare la nascita della Repubblica e dell’entrata in vigore della Costituzione. Il primo appuntamento del percorso ‘Quattro lezioni sulla Repubblica’ è stato dedicato al tema centrale: ‘Origini della Repubblica e Costituzione: Memoria, Diritti, Democrazia’, che ha valorizzato la memoria storica del Paese e ha promosso la riflessione sul significato attuale della democrazia e dei principi sanciti dalla Costituzione.

L’apertura dei lavori è stata affidata ai saluti istituzionali di Marina Giannetto, Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica. L’incontro è stato poi introdotto da Francesco Clementi, Professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato e Direttore del Master in Scienze elettorali e del Governo presso l’Università Sapienza di Roma. A seguire, la lectio magistralis è stata affidata a Umberto Gentiloni Silveri, Professore ordinario di Storia contemporanea presso il medesimo ateneo, che ha ripercorso le tappe fondamentali della nascita dello Stato repubblicano.

L’anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana rappresenta un’occasione per approfondire i principi su cui si fonda lo Stato democratico. In particolare, il percorso di riflessione riguarda il ruolo della Costituzione italiana, il valore della partecipazione civica, la tutela dei diritti e delle libertà e la responsabilità individuale e collettiva nella vita democratica. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso culturale articolato in una serie di incontri tematici nel corso dell’anno, incentrati su alcuni nodi fondamentali: Origini della Repubblica e nascita della Costituzione; Cittadinanza e partecipazione democratica; Legalità e Stato di diritto; Rapporto tra Repubblica, Europa e contesto internazionale. Con la partecipazione a questa iniziativa, Fondazione Lottomatica conferma il proprio impegno a sostegno di progetti culturali orientati alla crescita civica e alla diffusione dei valori della Repubblica italiana. Promuovere momenti di confronto e approfondimento su questi temi significa contribuire allo sviluppo di una cittadinanza più consapevole e responsabile.