“Dopo aver ottenuto il primato nazionale per investimenti Pnrr in rapporto al numero degli abitanti, la città di Benevento e la Provincia si apprestano a guidare la stagione dei fondi comunitari ’21-’27, con un ruolo-guida per le aree interne, visto che del nascente bureau è partner istituzionale anche la Provincia irpina. Comune e Provincia di Benevento si apprestano a giocare con un ruolo di primissimo piano anche quest’ulteriore stagione di trasformazione territoriale e di risorse per lo sviluppo”.

Lo scrivono in una nota i gruppi di maggioranza al Comune di Benevento dopo il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto, ideato da Palazzo Mosti, per guidare con un Ufficio unico in forma associata la stagione dei fondi Coesione 2021-2027.

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