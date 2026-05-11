«Siamo un progetto amministrativo solido che viene da lontano e che punta lontano». Esordisce così il sindaco uscente Vito Fusco davanti ai cittadini presenti in piazza Garibaldi sabato sera per assistere al comizio di presentazione della sua lista, “Avanti Insieme”.
Il presidente provinciale del Pd, in corsa per il terzo mandato contro la sfidante Serena Marcarelli, nel suo intervento passa in rassegna i risultati raggiunti finora dalla sua amministrazione, per poi illustrare il nuovo programma.
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