La sigla Unatras – coordinamento dei sindacati delle ditte di trasporto su gomma – ha ribadito nei giorni scorsi il possibile fermo dei servizi che, senza una risposta concreta da parte del Governo, si effettuerà come annunciato dal 25 al 29 maggio.
Da un recente approfondimento dell’ufficio studi Cgia di Mestre, il numero delle ditte di servizi di trasporto interessate potenzialmente dallo sciopero proclamato dalla sigla è di 281 aziende.
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