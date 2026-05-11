Una rivoluzione edilizia che mette al centro le nuove generazioni: tra sostenibilità, sicurezza sismica e abbattimento delle barriere, la città si prepara a inaugurare spazi scolastici d’eccellenza. Il volto della scuola ad Airola sta cambiando radicalmente. Con l’obiettivo di offrire ai cittadini di domani strutture moderne, sicure e all’avanguardia, l’Amministrazione comunale annuncia due importanti traguardi che segnano il presente e il futuro del panorama educativo cittadino. Il cantiere presso la Scuola dell’Infanzia di Bagnara, per iniziare, è terminato. La struttura, ora completamente rinnovata, si presenta come un modello di architettura a misura di bambino, dove il benessere degli alunni si sposa con il rispetto per l’ambiente. Grazie a nuovi infissi ad alta efficienza e a un impianto fotovoltaico da 10 kW, la scuola ridurrà drasticamente i consumi e l’impatto ambientale. L’edificio rispetta i più rigorosi standard antisismici e antincendio. Inoltre, l’abbattimento totale delle barriere architettoniche garantisce a ogni bambino il diritto inalienabile al gioco e all’apprendimento. Grandi vetrate inondano le aule di luce naturale, mentre il capiente salone interno è pronto a ospitare recite e momenti collettivi.

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