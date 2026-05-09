Trovato in possesso di crack: uomo arrestato dai Carabinieri

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un uomo residente nella Valle Telesina, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito di mirati controlli svolti dai militari dell’Arma sul territorio, dopo giorni di appostamenti. L’attività è scattata nella tarda mattinata di ieri quando, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 26 grammi di crack, già suddivisi in dosi, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

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