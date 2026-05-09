Novità di rilievo per la vertenza ‘Trotta Bus’, relativa al trasporto locale su gomma nel capoluogo e al destino di 86 lavoratori: l’azienda, dopo diversi solleciti e diffide, ha deciso di consegnare i registri matricolari del personale.

Documentazione necessaria per il subentro in via d’urgenza di Air Campania (aggiudicataria del lotto tpl Avellino e Benevento) rispetto la gestione del trasporto locale su gomma in città e l’assunzione del personale. I registri matricolari – l’elenco del personale impiegato in Trotta Bus e i diversi profili lavorativi – era stato sollecitato a più riprese da Air Campania come elemento necessario per completare il piano economico e finanziario. Da parte di Trotta Bus – che dallo scorso 1 gennaio opera in regime di prorogatio, rinnovato due volte, per la gestione del servizio – però contestuale codicillo ad essere tenuta fuori rispetto difformità e criticità relative alla transizione nel subentro della gestione proprio riguardo il riassorbimento di tutto il personale sotto diversi profili.

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