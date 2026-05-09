Si aprirà il prossimo 20 maggio, davanti alla Corte di Assise di Benevento, il processo per quello che è uno dei casi di cronaca nera più efferati mai registratisi nel Sannio. Sul banco degli imputati siederà Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi accusato di aver sterminato parte della propria famiglia nell’autunno del 2025. La vicenda risale alla tragica notte tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre dello scorso anno.
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