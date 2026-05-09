Il personale della Divisione di Polizia amministrativa e della Squadra mobile della Questura di Benevento unitamente a personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Telese Terme, nei giorni scorsi ha posto in essere una serie di attività finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni effettuando anche verifiche sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative per alcuni esercizi.

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