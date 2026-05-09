Non solo la sanità. Benevento Domani, di cui è presidente Nicola Boccalone punta ora le proprie attenzioni sui rifiuti. Come noto, lo stesso Boccalone, in passato ha ricoperto ruolo apicale nella società Irpiniambiente che si occupava della gestione dei rifiuti nella vicina provincia di Avellino. Ebbene, oggi gli appunti della neonata associazione mettono in risalto alcune incongruenze presenti nel progetto previsto dall’Eda.

“L’Ente d’Ambito di Benevento, con delibera n. 8 dello scorso 30 aprile, ha approvato il progetto dei servizi di igiene urbani, “fortunatamente” solo in linea tecnica. L’elaborato si dichiara definito secondo la disciplina della progettazione di servizi e forniture, che è preferibilmente predisposto dai propri dipendenti della stazione appaltante, corredato con contenuti minimi quali relazione illustrativa, capitolato tecnico e stima economica, come previsto dall’articolo 4-bis del D.Lgs. 36/2023. Quanto basta per apprezzarne i contenuti e gli effetti. Il compendio progettuale attiene alle prime due delle quattro fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ovvero a quelle dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti prodotti nell’intero ambito di Benevento, sganciato da quello dei trasporti e smaltimento. Al di là del fatto di aver derogato alla originaria previsione di un suo precedente deliberato del 06 novembre del 2023, che anteponeva alla costituzione di una società in house alla quale affidare l’intero servizio l’introduzione di una fase gestione transitoria di 5 anni, il Consiglio ha deliberato di estendere a 10 anni la fase transitoria, ritenendo innovativamente preferire l’affidamento dei servizi in questione “in regime di concessione”, delegando addirittura al futuro concessionario anche l’intera gestione della Tassa rifiuti (Tari). Non sfugge che gli effetti di tale “programmazione” hanno come destinatari finali i cittadini, attratti al pagamento della tassa legata ai servizi”. Il primo appunto mosso dall’associazione.

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