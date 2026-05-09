A San Giorgio del Sannio è in programma da mercoledì prossimo, 13 maggio, l’entrata in vigore di una nuova ordinanza per il traffico in centro.

Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di posa del nuovo asfalto. La Polizia municipale ha disposto il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) della strada complanare nord, dall’incrocio con via Moro all’incrocio con via De Gasperi, e dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con via Tommaso Rossi, dal 13 maggio al 19 maggio, dalle 6 alle 17.

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