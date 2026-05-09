Delibera della direttrice generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, per ratificare il nulla osta alla mobilità in entrata, vale a dire per il trasferimento da altre aziende sanitarie, di sette operatori socio sanitari e quattro infermieri. Contingente di undici addetti che consente di incrementare ulteriormente la forza lavoro, non solo rispetto alle esigenze dell’attuale rete territoriale ma di quella di comunità, con diversi poli ormai completati sul piano infrastrutturale, ma da rendere gradualmente nel tempo pienamente operativi, a partire da un’adeguata dotazione di personale.
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