Lecce-Juventus 0-1, Vlahovic regala a Spalletti il terzo posto

(Adnkronos) – La Juventus continua la sua corsa Champions. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno battuto il Lecce 1-0 nella 36esima giornata di Serie A, trovando tre punti fondamentali in chiave quarto posto. A decidere il match la rete di Vlahovic al 1′, con altri due gol che sono stati annullati alla squadra di Spalletti nel corso del secondo tempo.

Con questa vittoria la Juventus si prende il terzo posto, raggiungendo quota 68 punti e sorpassando il Milan, ora momentanemente a -1, mentre la Roma torna a -4. Rimane invece a 32 il Lecce di Di Francesco, quartultimo con 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo.