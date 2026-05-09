Dopo le prime accuse di asfalto “elettorale” lanciate da Carmelina Imbriani, viene ancora dalla lista ‘Calvi futura’ una critica agli interventi eseguiti in queste settimana lungo le strade nelle contrade. Prisco Licciardi, consigliere uscente e candidato al fianco di Vincenzo Parziale, già a fine aprile aveva puntato il dito verso i lavori eseguiti grazie al mutuo contratto con la Cassa depositi, anche in tratti dove il Comune ha previsto il rifacimento della rete idrica grazie a un finanziamento regionale di 1,6 milioni di euro.

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