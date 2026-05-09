È tempo di tornare a fare sul serio. Smaltita la sbornia per la promozione in cadetteria e archiviati i festeggiamenti, il Benevento si rituffa nell’agone sportivo per conquistare il titolo di squadra più forte dell’intera Serie C. La Strega ha voglia di alzare un altro trofeo e per farlo ha la necessità di partire col piede giusto questa sera con l’Arezzo, match d’esordio in Supercoppa, pur avendo la consapevolezza che la battaglia decisiva per la conquista del titolo di regina della terza serie si giocherà fra una settimana a Vicenza. Per come stanno le cose, il Benevento potrebbe avere un solo risultato a disposizione al ‘Menti’, ossia la vittoria, ma la sfida odierna con l’Arezzo può dare l’opportunità alla squadra di Floro Flores di rifugiarsi nel doppio risultato. Certo, servirà un’impresa perché per potersi guadagnare questa occasione, la truppa giallorossa dovrà riuscire a battere gli amaranto con almeno quattro reti di scarto: è l’unico modo per annullare il vantaggio di cui al momento beneficia il Vicenza.

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