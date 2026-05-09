La tragedia del silenzio, dell’abbandono ma anche della solitudine. Una donna di 86 anni, Preiess Seglinde Ursula che viveva sola in un’abitazione ad Amorosi, in via San Salvatore, ieri mattina, poco dopo le 12 è stata ritrovata senza vita all’interno della sua dimora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno esitato nel chiamare il 118 di San Salvatore Telesino e successivamente sul posto sono accorsi anche i carabinieri. All’arrivo dei soccorritori del 118, la scena apparsa agli occhi degli operatori è stata straziante: il corpo della donna giaceva in maniera supina su un materasso di fortuna in un ambiente segnato da degrado e dalle tracce, evidenti, di una solitudine estrema. Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, probabilmente dovuto a cause naturali.

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